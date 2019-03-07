Эпичное празднование: Пепе отметил третий гол в ворота "Ромы" с табуреткой в руках

Защитник "Порту" Пепе странным образом отпраздновал решающий гол в ворота "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Бывший игрок "Реала" отметил взятие ворот размахивая табуреткой. Кадры с неоднозначным поведением футболиста попали в трансляцию.

В текущем сезоне 36-летний Пепе сыграл за "Порту" 12 матчей и забил 1 гол. К "драконам" он присоединился в январе после ухода из "Бешикташа".

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