Эпичные симуляции Модрича и Крооса в матче с ПСЖ

Теги реал мадридтони кроослука модрич

Эпичные симуляции Модрича и Крооса в матче с ПСЖ

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич отличился эпичной симуляцией в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ.

Хавбек откровенно нырнул, но арбитр не только назначил штрафной, но и показал жёлтую карточку игроку ПСЖ, который даже не дотронулся до Модрича.

Не менее феерично симулировал и партнёр Модрича немецкий полузащитник Тони Кроос - в его случае арбитр не назначил штрафной, но и нырявшего игрока не наказал.

Напомним, после матча президент ПСЖ раскритиковал судейство. | http://soccernews.ru

комментарии
РМ

Барсаглоры вы будите показывать симуляции, нырки игроков барсы после матча с челси или опять промолчите как в прошлом году.

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Неймар

ахаха красавцы

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Strateg

Я просто похлопаю))

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