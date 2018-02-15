Эпичные симуляции Модрича и Крооса в матче с ПСЖ

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич отличился эпичной симуляцией в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ.

Хавбек откровенно нырнул, но арбитр не только назначил штрафной, но и показал жёлтую карточку игроку ПСЖ, который даже не дотронулся до Модрича.

Не менее феерично симулировал и партнёр Модрича немецкий полузащитник Тони Кроос - в его случае арбитр не назначил штрафной, но и нырявшего игрока не наказал.

Напомним, после матча президент ПСЖ раскритиковал судейство. | http://soccernews.ru