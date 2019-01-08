Эпичные восточные сражения: ТОП-3 сборные, которые являются главными фаворитами на победу в Кубке Азии 2019

5 января на полях Объединенных Арабских Эмиратов стартовал Кубок Азии 2019. В этом году турнир меняет свой формат. Традиционно в азиатском аналоге Евро сражались 16 лучших команд континента. Начиная с 2019 года, Азиатская конфедерация футбола решила пойти по стопам "старших братьев" из Европейского футбольного Союза, и расширила свое первенство до 24 сборных. Теперь на финальной стадии команды будут делится на 6 квартетов. Две лучшие национальные сборные из каждой группы традиционно прорвутся в плей-офф напрямую. Кроме того, в 1/8 пройдут 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

В течении 3 дней состоялся первый тур в первых трех группах, однако ситуация на турнире все еще неясна. Среди главных сенсаций стоит назвать разве что осечку действующего чемпиона турнира – сборной Австралии – в матче против команды Иордании. Азиатское первенство не является очень популярным в европейском футбольном сообществе и заметно уступает в зрелищности Копа Америка, Кубку Африканских Наций. О Евро говорить даже неприлично. Однако, на финальных стадиях турнир часто превращается в побоище. В связи с этим редакция Soccernews решила посвятить Кубку Азии 2019 целую серию материалов, в первом из которых мы расскажем о трех фаворитах турнира, которые как по мнению экспертов, так и по котировкам букмекеров являются главными претендентами на победу.

Иран

Коэффициент на победу в турнире – 5,5

Соперники по группе: Ирак, Вьетнам, Йемен.

Многие помнят сборную Ирана по выступлению на Чемпионате Мира в России, которое чуть было не взорвало весь мундиаль. Иранцы оставили не у дел сборную Марокко, которая в итоге оказалась чуть ли не лучшей сборной на турнире в плане контроля мяча и была достойна минимум четвертьфинала, а потом еще и лишили Роналду и его португальскую компанию первого места в квартете "B". Главным козырем национальной сборной Ирана является их наставник – португалец Карлуш Кейрош, – который возглавляет "Принцев Персии" с 2011 года (стоит отметить, что ранее ни один наставник не держался у руля сборной Ирана не больше 5 лет) и отлично осведомлен о ситуации во "внутренностях" Иранского футбола. Во главу угла "леопарды" ставят надежную и организованную игру в обороне, которая во всей красе проявилась на Чемпионате Мира в России, особенно это касается баталий с испанцами. Кроме того, время, которое Карлуш Кейруш провел на своем посту, дало португальцу возможность поставить именно ту игру, которую он хочет – с тактической выучкой, проповедующей режущие контратаки, и строгой дисциплиной на первом плане.

Для российских болельщиков самым узнаваемым игроком в составе "Принцев Персии" является Сердар Азмун. Однако, если говорить о мировом футбольном сообществе, то здесь главной звездой команды является вингер английского "Брайтона" Алирез Джаханбахш. Однако, сейчас главная надежда иранского футбола определенно не в форме. Его голевой талант, показанный до этого в голландском АЗ, никак не вырывается наружу в строгих реалиях АПЛ, а недавняя травма подколенного сухожилья только усугубила ситуацию. Стоит отметить, что со времен Чемпионата Мира сборная Ирана не проиграла ни одной игры, уверенно прошла квалификационный этап, а в первом туре Кубка Азии не оставила особых шансов сборной Йемена. Судя по нынешним успехам, именно Иран и станет победителем Кубка Азии 2019. Напомним, что ранее "леопарды" выходили в финал континентального первенства в 1976 году.

Япония

Коэффициент на победу в турнире – 5,5

Соперники по группе: Узбекистан, Туркменистан, Оман.

Сборная Японии тоже едет в ОАЭ не в статусе пассажира. Самурайская гвардия хорошо показала себя на Чемпионате Мира 2018, чуть было не выбив из основного турнира будущего бронзового призера – Бельгию. Но главное воспоминание о "красных дьяволах", конечно, связано с крупным скандалом вокруг "фейр-плей", когда Япония вышла из группы только благодаря тому, что заработала меньше желтых карточек, чем Сенегал. Со времен мундиаля в составе "самураев" очень многое изменилось. В первую очередь, ушел главный тренер. Акира Нисино, который за несколько месяцев подготовил свою страну к Чемпионату Мира, не стал продлевать контракт с федерацией после его окончания. На место наставника пришел помощник Нисино Мориясу Худзиме. Под его руководством Япония уверенно "проскакала" проходную отборочную группу с Сирией и Сингапуром в ранге главных конкурентов, добыв 7 побед в 8 встречах, запомнившись идеальным использованием всех преимуществ схемы 4-2-3-1.

Еще более глобальные изменения затронули основной состав. После Чемпионата Мира карьеру в национальной сборной завершили такие известные футболисты, как Макото Хасебе, Кейсуке Хонда и Готоку Сакаи. Кроме того, в связи со слабой игрой на клубном уровне Мориясу Худзиме заставил смотреть Азиаль по телевизору еще и Такаши Инуи, Синдзи Окадзаки и Синдзи Кагаву. В итоге практически все линии команды попали под процесс омоложения и обновления. Главной звездой "самурев" на Кубке Азии считается опытный левый защитник "Галатасарая" Юго Нагатомо, который не только считается одним из умнейших футболистов современности, но и показывает быстроту ног и мышления на футбольном поле.

Стоит ли считать Японию одним из фаворитов? На последних 7 розыгрышах Азиаля "самураи" взяли 4 кубка, еще 1 раз довольствовались 4 местом. Иной вопрос, что в связи с отсутствием многих опытных игроков и не самой сильной фигурой на тренерском мостике (по сравнению с наставниками некоторых других сборных), опыта и мастерства может и не хватить. В любом случае, ждем Японию в полуфинале, а там уже как пойдет!

Южная Корея

Коэффициент на победу в турнире – 5,5

Соперники по группе: Китай, Кыргызстан, Филиппины

Сборная Южной Кореи уже начала шествие по турниру, минимально обыграв в первом туре национальную команду Филиппин, которую возглавляет небезызвестный швед Свен-Йоран Эрикссон. На прошедшем Чемпионате Мира "воины Тэджу" не запомнились ничем дельным, кроме странной, но сенсационной победы над сборной Германии в последнем туре группового раунда. В любом случае, мимо Мексики и Швеции в плей-офф пролезть не удалось, что Федерация футбола Южной Кореи посчитала как провал, и отправила в отставку главного тренера команды Син Тхэ Ёна. Вместо него на Корейский полуостров был приглашен знаменитый португалец Паулу Бенту (именно он тренировал свою родную национальную сборную на Евро 2012 в Украине и Польше, и довел ее до полуфинала, лишь по пенальти уступив Испании). Пока работа Бенту в стане "воинов Тэжду" получается более чем успешной: он прошел квалификационный этап со 100% побед и с "нолем" в графе "пропущенные голы" (стоит признать, что главным соперником Южной Кореи был Ливан). Кроме того, команда не проиграла ни одного товарищеского матча.

Главной звездой сборной, безусловно, является вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, который прилетит на турнир только после 13 января, так как руководство "шпор" решило оставить корейца на важные встречи с "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Но календарь складывается так, что первые два матча квартета Южная Корея должна выигрывать и без него (1 уже выиграла), а на встречу с Китаем Сон уже будет в составе, как и на плей-офф. Благодаря умениям главной звезды сборная Кореи проповедует достаточно понятный и простой, но в то же время эффективный стиль футбола – используя систему 4-2-3-1, "красные дьяволы" разгоняют быстрые атаки по флангу, после чего следуют разнообразные доставки игрового снаряда в штрафную площадь. Главной потерей Паулу Бенту является отсутствие основного центрального защитника Чан Хён Су. Различные источники сообщают, что он был пожизненно отстранен от игры в национальной команде из-за дела с поддельными документами о службе в армии (на Корейском полуострове не только в КНДР это является очень строгим и важным делом).

Что же с прогнозом на Кубок Азии 2019? Южная Корея, безусловно, обладает одним из самых сильных составов на турнире, и безусловно стремится взять заветный кубок, которого не держала в руках, начиная с далекого 1960 года (Южная Корея напоминает сборную СССР: они выиграли два первых розыгрыша Азиаля, после этого как отрезало – 4 поражения в финале). Главной проблемой команды является отсутствие того постоянства, которое есть, например, у Ирана. Их наработки не столь зрелые! А потому "воины Тэджу" вновь рискуют остановиться на стадии финала, продолжая свою негативную статистику.