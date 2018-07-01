Эпичный кадр: как Роналду обрушил свой гнев на арбитра

Во вчерашнем матче 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Португалии форвард Криштиану Роналду был крайне недоволен решениями арбитра Сесара Артуро Рамоса.

Вот как 33-летний бомбардир обрушил свой гнев на судью в концовке поединка.

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