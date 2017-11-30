Эпичный пас Санчеша в аут

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Суонси" проиграл "Челси" со счетом 0:1.

В этом поединке полузащитник "лебедей" Ренату Саншеш не сумел отдать передачу на пять метров и отправил мяч в аут.

Видео: "Прекрасный" пас перспективного игрока.

When playing for Swansea is so boring that you decide to pass to the Carabao logo pic.twitter.com/rRRX84bMzU — BetBull (@betbullcom) 30 ноября 2017 г.

Напомним, что 20-летний Санчеш выступает за "Суонси" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Баварии".

В этом сезоне хавбек провел 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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