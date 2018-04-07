Эпичный промах Кавани в матче с "Сент-Этьеном"

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Эпичный промах Кавани в матче с "Сент-Этьеном"

В матче 32-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" сыграл вничью с ПСЖ со счётом 1:1.

В этой игре потрясающий голевой момент имел форвард парижан Эдинсон Кавани, однако уругвайский бомбардир непостижимым образом не попал в пустые ворота. Смотрите как это было. 

Видео: Эпичный промах Кавани

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