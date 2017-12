Эпичный промах Кокорина попал в ленту британских СМИ

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин прославился из-за своего эпичного промаха в матче 20-го тура чемпионата России против "Ахмата".

Неудачу российского нападающего заметили даже в Великобритании. В частности, интернет-издание Goal.com в своём твиттере опубликовало соответствующее видео с подписью: "Промах года? Кокорин ещё долго не захочет видеть это".

Miss of the season so far?!



Zenit striker Aleksandr Kokorin won't want to see this again anytime soon. pic.twitter.com/D31F1ytUiD