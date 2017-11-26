Эпичный промах Мбаппе по пустым воротам в матче с "Монако"

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Эпичный промах Мбаппе по пустым воротам в матче с "Монако"

В матче 14-го тура чемпионата Франции ПСЖ играет с "Монако".

В середине первой половины нападающий парижан Килиан Мбаппе обыграл вратаря соперников, но не попал в пустые ворота.

Видео: Мбаппе не забивает в пустые ворота.

Стоит отметить, что 18-летний Мбаппе перешел в ПСЖ прошлым летом именно из "Монако".

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