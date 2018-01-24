"Эпиналь" - "Марсель" - 0:2 (обзор)

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"Эпиналь" - "Марсель" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка Франции между "Эпиналем" и "Марселем" (0:2).

Видео: "Эпиналь" - "Марсель".

Не пропустите: "Марсель" вышел в 1/8 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru

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5 Нант 22 34
6 Ницца 22 34
7 Монпелье 22 31
8 Ренн 22 31
9 Генгам 22 29
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14 Дижон 22 25
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