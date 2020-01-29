"Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала
В рамках 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ обыграл "По", а "Лилль" проиграл "Эпиналю".
"По" - ПСЖ 0:2
Голы: Паредес, 25 - 0:1, Сарабия, 53 - 0:2
ПСЖ: Рико, Куасси, Курзава, Дагба (Баккер, 67), Керер, Паредес, Эррера (Верратти, 76), Сарабия, Дракслер, Шупо-Мотинг (Гуйе, 76), Икарди.
"Эпиналь" - "Лилль" 2:1
Голы: Реми, 8 - 0:1, Крассо, 54 - 1:1, Крассо, 61 - 2:1
"Лилль": Меньян, Bocat, Тиагу Джало, Габриэл, Пье, Шека (Андре, 67), Сумаре, Бамба, Иконе (Осимхен, 62), Луис Араужо (Саншеш, 74), Реми.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|52
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|21
|37
|4
|Монпелье
|21
|33
|5
|Лион
|21
|32
|6
|Нант
|21
|32
|7
|Лилль
|21
|31
|8
|Страсбур
|21
|30
|9
|Анжер
|21
|30
|10
|Бордо
|21
|29
|11
|Реймс
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|21
|29
|14
|Брест
|21
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|21
|12