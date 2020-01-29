"Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала

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"Эпиналь" выбил "Лилль" из Кубка Франции, ПСЖ вышел в 1/4 финала

В рамках 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ обыграл "По", а "Лилль" проиграл "Эпиналю".

"По" - ПСЖ 0:2

Голы: Паредес, 25 - 0:1, Сарабия, 53 - 0:2

ПСЖ: Рико, Куасси, Курзава, Дагба (Баккер, 67), Керер, Паредес, Эррера (Верратти, 76), Сарабия, Дракслер, Шупо-Мотинг (Гуйе, 76), Икарди.  


"Эпиналь" - "Лилль" 2:1

Голы: Реми, 8 - 0:1, Крассо, 54 - 1:1, Крассо, 61 - 2:1

"Лилль": Меньян, Bocat, Тиагу Джало, Габриэл, Пье, Шека (Андре, 67), Сумаре, Бамба, Иконе (Осимхен, 62), Луис Араужо (Саншеш, 74), Реми.

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