Эрана Захави исключили из сборной Израиля
Израильская футбольная ассоциация приняла решение об исключении из сборной хавбека Эрана Захави.
Во время матча отбора на ЧМ-2018 против Македонии (0:1) израильские фанаты освистывали футболистов, после чего Захави выкинул на поле капитанскую повязку.
"Больше 40 лет мы не можем выйти на Чемпионат Мира. 40 лет без движения вперёд. Когда я услышал свист, моё сердце взорвалось" - сказал Захави.
Смотрите также обзор матча Израиль - Македония. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хапоэль Беэр-Шева
|26
|59
|2
|Маккаби Тель-Авив
|26
|56
|3
|Маккаби Петах Тиква
|26
|48
|4
|Бейтар Иерусалим
|26
|40
|5
|Бней Сахнин
|26
|39
|6
|Маккаби Хайфа
|26
|38
|7
|Ирони Кириат Шмона
|26
|35
|8
|Хапоэль Хайфа
|26
|28
|9
|Ашдод
|26
|28
|10
|Хапоэль Раанана
|26
|28
|11
|Бней Ехуда
|26
|25
|12
|Хапоэль Кфар Саба
|26
|21
|13
|Хапоэль Ашкелон
|26
|18
|14
|Хапоэль Тель-Авив
|26
|17