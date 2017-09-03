Эрана Захави исключили из сборной Израиля

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Эрана Захави исключили из сборной Израиля

Израильская футбольная ассоциация приняла решение об исключении из сборной хавбека Эрана Захави.

Во время матча отбора на ЧМ-2018 против Македонии (0:1) израильские фанаты освистывали футболистов, после чего Захави выкинул на поле капитанскую повязку.

"Больше 40 лет мы не можем выйти на Чемпионат Мира. 40 лет без движения вперёд. Когда я услышал свист, моё сердце взорвалось" - сказал Захави.

Смотрите также обзор матча Израиль - Македония. | http://soccernews.ru

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