Эразмо Муле - игрок "Ювентуса"

"Сампдория" на своём официальном сайте подтвердила переход в "Ювентус" центрального защитника Эразмо Муле.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. 20-летний футболист заключил со "старой синьорой" контракт до 2023 года.

Стоит отметить, что "Сампдория" купила перспективного итальянца в январе этого года за 450 тысяч евро.

До трансфера в генуэзский клуб Муле выступал за "Палермо", "Парму", "Трапани" и "Реканатезе". Его рыночная стоимость - 125 тысяч евро.

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