Ерёменко хотел принять участие в Берлинском марафоне

Теги роман еременко

Ерёменко хотел принять участие в Берлинском марафонеМать экс-полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко Неля Ерёменко рассказала о планах своего сына принять участие в Берлинском марафоне, который пройдет осенью.

Напомним, что футболист был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. В марафоне футболист участия все же не примет, так как дисквалификация полузащитника распространяется на все соревнования под эгидой ВАДА.

"Роман пребывает в очень хорошем состоянии. Он тренируется самостоятельно и будет ещё сильнее, когда вернётся в футбол. Не так много футболистов, которые столь же интенсивно занимаются", - сказал он.

Читайте: Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 11 июля  | http://soccernews.ru

 

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