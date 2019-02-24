Еременко и Игнатьев - в старте на матч "Ростов" - "Краснодар"

Теги ростовкраснодар

Еременко и Игнатьев - в старте на матч "Ростов" - "Краснодар"

Руководство команд огласило стартовые составы на матч "Ростов" - "Краснодар" на ответный четвертьфинальный матч Кубка России.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Еременко, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

Матч начнется в 19:00. Первая встреча проходила в Краснодаре и закончилась результативной ничьей (2:2).

Читайте также: Авторитетный французский журнал назвал лучший клуб мира. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогли выявить победителя в центральном матче 27 тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогли выявить победителя в центральном матче 27 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов