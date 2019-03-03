Еременко и Попов в старте "Ростова" на матч с "Енисеем"

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Еременко и Попов в старте "Ростова" на матч с "Енисеем"

Стало известно, кто сыграет в матче 18-го тура РПЛ "Енисей" - "Ростов" .

"Ростова": Песьяков - Логашов, Мевля, Новосельцев, Хаджикадунич, Чернов - Глебов, Норманн, Попов, Еременко - Шомуродов.

Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдарсон, Зуев, Ионов, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Плиев, Щадин.

"Енисей": Юрченко - Занев, Кичин, Гаджибеков, Ятченко - Сарр, Торбинский, Огуде - Савичев, Саркисов, Данченко.

Запасные: Нестеренко, Едапин, Захаров, Грицаенко, Комолов, Рожков, Семакин, Хубулов, Костюков, Комков, Соболев, Кутьин

Матч пройдет на Стадионе "Фишт". Начало - в 14:00 (мск)

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