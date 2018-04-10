Еременко может подписать контракт с российским грандом

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Еременко может подписать контракт с российским грандомАгент бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко Марко Трабукки рассказал о том, чем занимается футболист в данный момент.

Напомним, что финн отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.

"С ним всё хорошо, готовится к возобновлению карьеры. Уже летом сможет тренироваться с профессиональной командой. Я видел, как он играет с любителями: Роман показывает хороший уровень.

Сейчас он абсолютно свободный игрок, так что может оказаться в любом клубе. Реален ли переход в "Спартак"? В нынешней ситуации я не стал бы исключать переход в любой клуб, даже в "Барселону", - сказал он.

Читайте: Алексей Еременко: "Роман находится в хорошей форме" | http://soccernews.ru

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