Еременко может вернуться в ЦСКА

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Еременко может вернуться в ЦСКАГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал журналистам, что клуб договорился с Романом Еременко о возвращении в команду после окончания дисквалификации.

Напомним, что игрока дисквалифицировали на два года 18 ноября 2016 года из-за употребления кокаина.

"Журналисты немного не так интерпретировали слова. Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, и нельзя исключать того, что Рома вернется. По крайней мере, при прочих равных у нас есть джентельменская договоренность, что, конечно, он должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. Мы не исключаем такую возможность, но говорить об этом, как о состоявшемся факте, пока невозможно.

С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет – он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно – есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решен. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических – там, где деньги", - сказал он.

Читайте: Гинер рассказал о возвращении в ЦСКА Еременко | http://soccernews.ru

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