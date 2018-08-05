Еременко нарушил договоренность с ЦСКА ради перехода в "Спартак"

Финский полузащитник Роман Еременко имел договоренность о возвращении в ЦСКА после завершения дисквалификации за употребление кокаина, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, стороны договорились о том, что футболист прибудет в расположение армейцев в августе и приступит к тренировкам с командой.

Но 31-летний Еременко принял решение отказать ЦСКА и перейти в "Спартак". О его трансфере в стан "красно-белых" будет объявлено в начале следующей недели.

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