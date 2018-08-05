Еременко нарушил договоренность с ЦСКА ради перехода в "Спартак"

1 Теги цска москваспартак москвароман еременко

Еременко нарушил договоренность с ЦСКА ради перехода в "Спартак"

Финский полузащитник Роман Еременко имел договоренность о возвращении в ЦСКА после завершения дисквалификации за употребление кокаина, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, стороны договорились о том, что футболист прибудет в расположение армейцев в августе и приступит к тренировкам с командой.

Но 31-летний Еременко принял решение отказать ЦСКА и перейти в "Спартак". О его трансфере в стан "красно-белых" будет объявлено в начале следующей недели.

Не пропустите: Фанаты "Спартака" сделали заявление о возможном трансфере Еременко. | http://soccernews.ru

Комментарии
Ринат

Предатель! если так будет.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Рубин 2 4
4 Спартак Москва 2 4
5 Оренбург 2 3
6 Анжи 1 3
7 Краснодар 2 3
8 Динамо Москва 2 2
9 Локомотив Москва 2 2
10 ЦСКА Москва 2 1
11 Крылья Советов 2 1
12 Уфа 1 1
13 Арсенал Тула 2 1
14 Ахмат 1 0
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов