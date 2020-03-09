Еременко оценил дебют Мамаева в "Ростове"

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Еременко оценил дебют Мамаева в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко прокомментировал победный матч 21-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:2).

Отметим, по итогам встречи хавбек был признан лучшим игроком матча.

"Если честно, эмоции чуть негативные. Безобразно провели концовку матча. Нужно разбирать ошибки, понять, что пошло не так", - сказал футболист.

Также Еременко оценил дебют Павла Мамаева за "Ростов". Футболист вышел на поле в официальном матче впервые с 2018 года.

"Отличный дебют, еще и гол забил. С ним легко играть, он тонкий, умный футболист. Таких еще поискать надо", - отметил полузащитник.

А еще: "Ростов" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. Команды забили 5 голов на двоих| http://soccernews.ru
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