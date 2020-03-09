Еременко оценил дебют Мамаева в "Ростове"
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко прокомментировал победный матч 21-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:2).
Отметим, по итогам встречи хавбек был признан лучшим игроком матча.
"Если честно, эмоции чуть негативные. Безобразно провели концовку матча. Нужно разбирать ошибки, понять, что пошло не так", - сказал футболист.
Также Еременко оценил дебют Павла Мамаева за "Ростов". Футболист вышел на поле в официальном матче впервые с 2018 года.
"Отличный дебют, еще и гол забил. С ним легко играть, он тонкий, умный футболист. Таких еще поискать надо", - отметил полузащитник.
А еще: "Ростов" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. Команды забили 5 голов на двоих| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18