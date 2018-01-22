Еременко поедет на второй сбор "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, как относится к полузащитнику "Базеля" Сергею Еременко, который проходит просмотр в московском клубе.

"Это молодой парень, и надо дать ему время адаптироваться. Со "Спартаком" он работает всего неделю. Нужно время. Для своих 19 лет он обладает хорошими качествами.

Думаю, Сергей останется с нами на второй сбор", – сказал Каррера.

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