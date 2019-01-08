Еременко покинул "Спартак"

Хавбек "Спартака" Роман Еременко покинул клуб.

Эту информацию уже подтвердил наставник "красно-белых" Олег Кононов. Одной из главных причин ухода стало то, что Кононов хочет сделать ставку на молодых игроков и не может гарантировать Еременко место в составе.

Напомним, что соглашение Еременко с клубом истекало в декабре 2018 года.

Еременко перебрался в "Спартак" минувшим летом. За это время он принял участие в 7 матчах.

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