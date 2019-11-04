Еременко признан болельщиками лучшим игроком "Ростова" по итогам октября

Теги ростовроман еременко

Еременко признан болельщиками лучшим игроком "Ростова" по итогам октября

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко стал лучшим игроком команды по итогам октября.

Болельщики команды отдали 24% голосов за 32-летнего футболиста. На втором месте оказался полузащитник Хореу Байрамян (21%), третью строчку занял нападающий Элдор Шомуродов (17%).

В октября Еременко забил 3 гола в 4 матчах команды.

"Ростов" с 20 баллами занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

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