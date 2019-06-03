Ерёменко признан лучшим игроком "Ростова" в сезоне

Теги ростовроман еременкоалександр гацканалексей ионовсергей песьяковэльдор шомуродов

Ерёменко признан лучшим игроком "Ростова" в сезоне

"Ростов" назвал полузащитника Романа Ерёменко лучшим игроком команды по итогам сезона 2018/19.

32-летний финн перешёл в донской клуб в январе этого года на правах свободного агента. В его активе 11 матчей, 4 гола и 3 ассиста.

Также "Ростов" определил победителей в других номинациях:

- Лучший бомбардир сезона - Алексей Ионов (6 голов); 

- Лучший сейв сезона - Сергей Песьяков (в матче 28-го тура РПЛ с "Динамо"); 

- Лучший гол сезона - Элдор Шомуродов (в матче 27-го тура с "Краснодаром"); 

- Самый полезный игрок сезона - Александр Гацкан (29 матчей и 2 гола).

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