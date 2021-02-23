Ерёменко прокомментировал свой уход из "Ростова"

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Ерёменко прокомментировал свой уход из "Ростова"

Полузащитник Роман Ерёменко объяснил своё решение покинуть "Ростов".

"Я хочу поблагодарить "Ростов" за проявленный ко мне интерес, руководство клуба и тренерский штаб - за доверие. Спасибо партнёрам по команде, медицинскому и обслуживающему персоналу, работникам базы. Мы многое прошли вместе, и это останется со мной навсегда. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за их сумасшедшую поддержку и преданность команде.

Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании соглашения у нас была договорённость с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из причин была по семейным обстоятельствам.

Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать "Ростову" удачи во всём", - сказал 33-летний футболист.

Ерёменко выступал за "Ростов" с января 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

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