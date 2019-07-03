Еременко пропустил матч с ЦСКА из-за отравления

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко пропустил матч против ЦСКА (2:1) из-за болезни. Об этом сообщает защитник ростовчан Константин Плиев.

"Ерёменко отравился перед игрой и очень плохо себя чувствовал", - сказал футболист.

"Ростов" выиграл два матча из трех, а ЦСКА потерпел три поражения в Кубке "Париматч Премьер".



Еременко подписал новый контракт с "Ростовом" в этом месяце. Его соглашение действует до 2023 года.

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