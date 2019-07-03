Еременко пропустил матч с ЦСКА из-за отравления
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко пропустил матч против ЦСКА (2:1) из-за болезни. Об этом сообщает защитник ростовчан Константин Плиев.
"Ерёменко отравился перед игрой и очень плохо себя чувствовал", - сказал футболист.
"Ростов" выиграл два матча из трех, а ЦСКА потерпел три поражения в Кубке "Париматч Премьер".
Еременко подписал новый контракт с "Ростовом" в этом месяце. Его соглашение действует до 2023 года.
А еще: Полоз покинул расположение "Ростова" и отправился в "Зенит"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" впервые в истории клуба проведет матч с болельщиками
-
Появился мультик о неудачах Месси в сборной Аргентины - в стиле Super Mario
-
Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе"
-
"Атлетико" объявил о переходе хавбека сборной Мексики
-
Адвокат: "Никакую реабилитацию Кокорин не проходит, он в СИЗО"
Лента новостей
-
"Зенит" в ближайшее время приобретет защитника "Гамбурга" за 15 миллионов евро
-
Нападающий Рауль де Томас продолжит карьеру в "Бенфике"
-
"Валенсия" представила два новых комплекта формы
-
Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом. Он обошел Роналду
-
"Манчестр Сити" приобрел игрока ПСВ Анхелиньо
-
"Локомотив" подписал полноценный контракт с Крыховяком
-
Еременко пропустил матч с ЦСКА из-за отравления
-
1
Дриусси: "Лучшее в Месси - он не сдается, ни в матчах за клуб, ни за сборную"
-
Гончаренко: "Успех - это путь от неудачи к неудаче. По крайней мере, мы в это верим"
-
1
Защитник "Ростова" Чернов: "Для меня Карпин топ-тренер"
-
Опубликовано фото выездной формы "Челси" на сезон-2019/20
-
"Спартак" обыграл "Дьер" в товарищеском матче в Австрии
-
ЦСКА проиграл "Ростову" в Кубке "Париматч Премьер". Это третье поражение красно-синих
-
1
Официально: Фелиш перешел в "Атлетико"
-
"Ростов" заключил контракт с защитником Козловым
-
"Витесс" Слуцкого потерпел поражение в матче с датским "Мидтьюлланом"
-
"Наполи" согласовал условия личного контракта с Лосано
-
"Локомотив" впервые в истории клуба проведет матч с болельщиками
-
Бакаев и Ломовицкий определились с игровыми номерами на сезон-2019/20
-
Месси и Неймар встретились после матча Бразилия - Аргентина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20