Еременко раскритиковал хавбека "Сочи" Андрея Мостового за некрасивый поступок в матче с "Ростовом"

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Еременко раскритиковал хавбека "Сочи" Андрея Мостового за некрасивый поступок в матче с "Ростовом"

Игрок "Ростова" Роман Еременко раскритиковал хавбека "Сочи" Андрея Мостового за некрасивый поступок в матче 23-го тура РПЛ.

Отметим, дончане выпустили смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003. Футболисты основы находятся на карантине из-за коронавируса.

"От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан ростовский, малой, 16-летний, Павел Горелов, сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову желтую.

Из всех низких поступков в этом матче этот - самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь - и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать", - приводит слова Еременко комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

"Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. "Сочи" расположился на 9 позиции. 

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