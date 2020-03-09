Еременко стал лучшим игроком матча "Ростов" - ЦСКА

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Еременко стал лучшим игроком матча "Ростов" - ЦСКА

Лучшим игроком матча 21-го тура чемпионата России "Ростов" - ЦСКА (3:2) стал полузащитник Роман Еременко.

Полузащитник ростовчан забил в этой встрече гол на 31-й минуте, однако не смог реализовать пенальти.

В этом сезоне футболист провел 16 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 3 ассиста.

А еще: "Ростов" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. Команды забили 5 голов на двоих| http://soccernews.ru
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