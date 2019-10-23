Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Зенитом"

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Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Зенитом"

Хавбек "Ростова" Роман Еременко стал лучшим игроком матча 13-го тура РПЛ с "Зенитом"(1:6). В голосовании принимали участие болельщики ростовского клуба.

32-летний игрок забил единственный гол за "Ростов" на 83-й минуте, реализовав пенальти.

Вторым стал полузащитник Хорен Байрамян, на третьем месте оказался хавбек Матиас Норманн.

В этом сезоне Еременко провел 12 матчей в РПЛ, отметившись 2 голами и 4 ассистами.

"Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

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