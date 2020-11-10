Ерёменко в матче с ЦСКА отобрал право бить пенальти у другого игрока "Ростова"
Полузащитник "Ростова" Роман Ерёменко нарушил внутрикомандные правила во время матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Как стало известно, "СЭ", пенальти в составе "жёлто-синих" должен пробивать нападающий Дмитрий Полоз, однако финский хавбек отобрал у него это право.
Сообщается, что Ерёменко уже полгода не тренирует исполнение 11-метровых ударов, в то время как Полоз уделяет много времени этому компоненту.
В итоге скандальный футболист, выступавший за ЦСКА с 2014 по 2017 год, не сумел переиграть Игоря Акинфеева.
Не пропустите: Акинфеев побил рекорд РПЛ по отражённым пенальти. | http://soccernews.ru
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