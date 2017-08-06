"Эрфурт" - "Боруссия" (Дортмунд) - 2:5 (обзор)

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"Эрфурт" - "Боруссия" (Дортмунд) - 2:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Эрфуртом" и дортмундской "Боруссией" (2:5).

Видео: "Эрфурт" - "Боруссия" (Дортмунд).

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия", "Торино" и "Дженоа" побеждают в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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