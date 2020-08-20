Эрик Абидаль высказался о своем уходе из "Барселоны"

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Эрик Абидаль высказался о своем уходе из "Барселоны"

Бывший спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что он сам принял решение покинуть каталонский клуб.

"Я хочу попрощаться с болельщиками "Барселоны". Я делаю это из благодарности, так как разделил с ними два важных этапа в жизни. Один - как игрок, другой - как руководитель.

Второй этап продлился два года. Каждый день я пытался улучшить клуб. Это были сложные два года, которые завершились тем, что я ушел из клуба по собственному желанию. Совет директоров принял решение утвердить меня в должности, но я сам подал в отставку.

Я пытался внести изменения, которые важны для будущего команды. Но сделать этого мне не удалось. Поэтому мне пришлось уйти. В клубе сложная ситуация, но я верю, что "Барселоне" по силам это преодолеть", - написал Абидаль на своей странице в Instagram.

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