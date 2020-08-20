Эрик Абидаль высказался о своем уходе из "Барселоны"
Бывший спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль заявил, что он сам принял решение покинуть каталонский клуб.
"Я хочу попрощаться с болельщиками "Барселоны". Я делаю это из благодарности, так как разделил с ними два важных этапа в жизни. Один - как игрок, другой - как руководитель.
Второй этап продлился два года. Каждый день я пытался улучшить клуб. Это были сложные два года, которые завершились тем, что я ушел из клуба по собственному желанию. Совет директоров принял решение утвердить меня в должности, но я сам подал в отставку.
Я пытался внести изменения, которые важны для будущего команды. Но сделать этого мне не удалось. Поэтому мне пришлось уйти. В клубе сложная ситуация, но я верю, что "Барселоне" по силам это преодолеть", - написал Абидаль на своей странице в Instagram.
Не пропустите: "Барселона" возобновила интерес к Депаю после назначения Кумана. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси прервал отпуск, чтобы встретиться с Куманом
-
Азмун установил рекорд "Зенита"
-
Куман попросил "Барселону" купить хавбека "Ливерпуля"
-
"Лион" не прошел в финал Лиги Чемпионов, но показал ПСЖ, как можно сдержать "Баварию"! Теперь главный матч будет интересней
-
"Ювентус" может подписать Луиса Суареса, но при одном условии
Лента новостей
-
Киевское "Динамо" совершило первый трансфер при Луческу
-
"Аталанта" вступила в борьбу за форварда киевского "Динамо"
-
"Атлетико" подписал хорватского вратаря
-
"Барселона" объявила о переходе молодого таланта
-
Яя Туре посоветовал "Манчестер Сити" уволить Гвардиолу
-
Эрик Абидаль высказался о своем уходе из "Барселоны"
-
"Валенсия" нацелилась на бразильца из "Манчестер Юнайтед"
-
Понтус Вернблум может вернуться в Россию
-
"Челси" может подписать легенду ПСЖ
-
Александр Алиев получил тренерскую лицензию
-
"Торино" договорился о переходе еще одного игрока "Милана"
-
Четыре игрока "Краснодара" попали в сборную 3 тура РПЛ от WhoScored
-
Нападающий "Наполи" заразился коронавирусом
-
2
Месси прервал отпуск, чтобы встретиться с Куманом
-
Сын Зидана закрутил роман с бывшей девушкой Асенсио
-
Сборная России поздравила Жиркова с днём рождения
-
"Барселона" возобновила интерес к Депаю после назначения Кумана
-
Азмун установил рекорд "Зенита"
-
"Ротор" арендовал двух грузинских игроков
-
Только два игрока "Барселоны" вызваны в сборную Испании на матчи с Германией и Украиной
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14