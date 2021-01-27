Эрик Гарсия готов играть за "Барселону" бесплатно

Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что испанский защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия готов временно отказаться от денег ради перехода в каталонский клуб.

"Мы просим временное руководство "Барселоны" купить Гарсию в январе, так как его просит Куман. Мы поддержим это решение, если выиграем выборы. Эрик хочет перейти в "Барселону", чтобы попасть в состав сборной Испании на чемпионате Европы.

Трансфер Гарсии стал бы большим вкладом в борьбу "Барселоны" за три трофея в этом сезоне. "Манчестер Сити" готов продать его за три миллиона плюс бонусы. При этом оплату можно отложить до следующего сезона. А Эрик готов играть за "Барселону" бесплатно до конца сезона", - приводит слова Фонта Team Talk.

В нынешнем сезоне 19-летний Гарсия провел за "Манчестер Сити" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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