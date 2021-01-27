Эрик Гарсия готов играть за "Барселону" бесплатно
Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что испанский защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия готов временно отказаться от денег ради перехода в каталонский клуб.
"Мы просим временное руководство "Барселоны" купить Гарсию в январе, так как его просит Куман. Мы поддержим это решение, если выиграем выборы. Эрик хочет перейти в "Барселону", чтобы попасть в состав сборной Испании на чемпионате Европы.
Трансфер Гарсии стал бы большим вкладом в борьбу "Барселоны" за три трофея в этом сезоне. "Манчестер Сити" готов продать его за три миллиона плюс бонусы. При этом оплату можно отложить до следующего сезона. А Эрик готов играть за "Барселону" бесплатно до конца сезона", - приводит слова Фонта Team Talk.
В нынешнем сезоне 19-летний Гарсия провел за "Манчестер Сити" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Эрик Гарсия готов играть за "Барселону" бесплатно
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|Команда
|М
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|27
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|2
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|27
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|3
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|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18