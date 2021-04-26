Эрик Гарсия не играет за "Манчестер Сити" из-за "Барселоны"

Фото инстаграм Эрика Гарсии

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие игровой практики у центрального защитника Эрика Гарсии.

20-летний футболист не выходил на поле в составе "горожан" с 13 марта.

"Гарсия - один из моих любимых игроков. Я хотел бы иметь 15 таких футболистов, как он. Но мы не можем использовать его. Большую часть времени Эрика нет даже в запасе, потому что он собирается перейти в "Барселону". Ситуация сложная, но имеем то, что имеем", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, что 30 июня истечёт контракт Гарсии с "Сити", после чего он перейдёт в "Барсу" на правах свободного агента.

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