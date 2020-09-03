Эрик Гарсия останется в "Манчестер Сити" до следующего лета

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Эрик Гарсия останется в "Манчестер Сити" до следующего лета

Центральный защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия прояснил своё будущее в английском клубе.

"Это правда, я сообщил клубу, что не буду подписывать новый контракт. Но я вернусь в "Манчестер Сити" после матчей за сборную Испании в Лиге Наций. Я сосредоточен на следующем сезоне в составе нынешней команды", - цитирует футболиста The Sun.

19-летний Гарсия является воспитанником "Барселоны" и собирается вернуться на "Камп Ноу" следующим летом, когда истечёт его соглашение с "горожанами".

За "Манчестер Сити" испанец выступает с 2017 года, сыграл 23 матча и сделал 1 ассист.

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