Эрик Гарсия перейдет в "Барселону"

Теги эрик гарсияманчестер ситибарселонатрансферы

Эрик Гарсия перейдет в "Барселону"Фото: Твиттер @ericgm3 
Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника футболист согласился перейти в "Барселону". По окончании текущего сезоне 20-летний испанец подпишет с каталонцами пятилетний контракт. "Горожане" ничего не получат за этот трансфер, поскольку игрок уйдет в статусе свободного агента.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В сезоне 2020/2021 футболист выходил на поле в 10 матчах за клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20,00 млн €.

Читать также: Эрик Гарсия не играет за "Манчестер Сити" из-за "Барселоны" | http://soccernews.ru
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