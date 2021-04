Эрик Гарсия перейдет в "Барселону"

Фото: Твиттер @ericgm3

Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника футболист согласился перейти в "Барселону". По окончании текущего сезоне 20-летний испанец подпишет с каталонцами пятилетний контракт. "Горожане" ничего не получат за этот трансфер, поскольку игрок уйдет в статусе свободного агента.

Done deal and confirmed! Eric #Garcia to #Barça as a free agent. Last details completed by his agent Ivan De La Pena in the last days. 5-years contract. Official announce in coming... #transfers #FCB https://t.co/TPnOoR6zXs