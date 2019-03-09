Эрик Кантона едва не подрался с отцом Неймара

После завершения ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" на трибунах стадиона "Парк де Пренс" вспыхнул конфликт.

Как сообщает RMC Sport, фигурантами ссоры стали легендарный форвард "красных дьяволов" Эрик Кантона и отец нападающего парижан Неймара.

По информации источника, француз провоцировал бразильца и его окружение жестами и тот в итоге решил ответить оппоненту с помощью рукоприкладства.

В ситуацию пришлось вмешаться службам безопасности стадиона. Силовики развели конфликтующих в разные стороны.

Напомним, что "МЮ" в гостях победил ПСЖ со счётом 3:1 после домашнего поражения 0:2 и пробился в 1/4 финала ЛЧ.

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