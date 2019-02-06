Эрик Кантона может получить должность в структуре "Манчестер Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона может получить должность в структуре клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, букмекеры считают 52-летнего француза фаворитом на пост технического директора "красных дьяволов".

Сам "Король Эрик" также подлил масла в огонь, опубликовав загадочный пост в инстаграме.

"Ничего не могу сказать, но вам это понравится", - написал Кантона, добавив хэштег "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Кантона, будучи футболистом, выступал за "МЮ" с 1992 по 1997 год, сыграл 173 матча и забил 77 голов.

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