Эрик Кантона может получить должность в структуре "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедэрик кантона

Эрик Кантона может получить должность в структуре "Манчестер Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона может получить должность в структуре клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, букмекеры считают 52-летнего француза фаворитом на пост технического директора "красных дьяволов".

Сам "Король Эрик" также подлил масла в огонь, опубликовав загадочный пост в инстаграме.

"Ничего не могу сказать, но вам это понравится", - написал Кантона, добавив хэштег "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Кантона, будучи футболистом, выступал за "МЮ" с 1992 по 1997 год, сыграл 173 матча и забил 77 голов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов удвоить зарплату Рэшфорда. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов