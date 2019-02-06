Эрик Кантона может получить должность в структуре "Манчестер Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона может получить должность в структуре клуба, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, букмекеры считают 52-летнего француза фаворитом на пост технического директора "красных дьяволов".
Сам "Король Эрик" также подлил масла в огонь, опубликовав загадочный пост в инстаграме.
"Ничего не могу сказать, но вам это понравится", - написал Кантона, добавив хэштег "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что Кантона, будучи футболистом, выступал за "МЮ" с 1992 по 1997 год, сыграл 173 матча и забил 77 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|62
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11