Эрик тен Хаг может возглавить ПСЖ
В ПСЖ по окончании сезона может смениться тренер. Об этом сообщает Voetbalzone.
По данным издания, Томаса Тухель может сменить Эрик тен Хаг, который на данный момент возглавляет "Аякс". Однако пока парижский клуб точно не знает, кого хочет видеть на посту главного тренера клуба.
Контракт 49-летнего специалиста с нидерландским клубом рассчитан до лета 2020 года.
В этом сезоне "Аякс" выиграл чемпионат и Кубок Голландии, а также играет в полуфинале Лиги чемпионов.
В тен Хаге также заинтересованы несколько топ-клубов Европы.
ПСЖ в текущем сезоне выиграл Лигу 1, однако вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и проиграл в финале Кубка Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22