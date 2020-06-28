Эрик тен Хаг поделился мнением об изменениях в составе "Аякса"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг высказался об изменениях в составе команды.

"Мы потеряли уникального игрока (Хакима Зиеша), все будет иначе. Хаким мог решить исход матча за секунду, мало, кто на это способен.

Трансферное окно откроется в августе. Матчи в ведущих лигах возобновились, так что денежные потоки сохранятся в прежнем виде. Стоимость игроков на рынке немного снизится, но не сильно.

Онана и ван де Бек могут остаться еще на год в "Аяксе", а вот с Тальяфико все немного иначе из-за его возраста", - цитирует тен Хага Het Parool.

Напомним, чемпионат Голландии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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