Эрик тен Хаг поделился мнением об изменениях в составе "Аякса"
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг высказался об изменениях в составе команды.
"Мы потеряли уникального игрока (Хакима Зиеша), все будет иначе. Хаким мог решить исход матча за секунду, мало, кто на это способен.
Трансферное окно откроется в августе. Матчи в ведущих лигах возобновились, так что денежные потоки сохранятся в прежнем виде. Стоимость игроков на рынке немного снизится, но не сильно.
Онана и ван де Бек могут остаться еще на год в "Аяксе", а вот с Тальяфико все немного иначе из-за его возраста", - цитирует тен Хага Het Parool.
Напомним, чемпионат Голландии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23