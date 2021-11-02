Эриксен близок к возвращению в "Аякс"

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Эриксен близок к возвращению в "Аякс"

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен может в скором времени сменить команду, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, наиболее вероятным местом продолжения карьеры датчанина является "Аякс".

Дело в том, что в Эредивизи менее строгие правила для футболистов, имеющих проблемы с сердцем, а в Серии А хавбеку категорически запретили тренироваться и играть.

В Нидерландах Эриксен, перенесший в июне остановку сердца, сможет вернуться на поле в ближайшие месяцы.

Не пропустите: "Интер" готов продать Эриксена: названа причина. | http://soccernews.ru
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