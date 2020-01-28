Эриксен будет играть в "Интере" под номером погибшего Коби Брайанта

Стало известно, под каким номером будет выступать полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен.

27-летний футболист будет играть под номером 24. Отметим, что под этим номером выступал погибший баскетболист Коби Брайант в "Лейкерс".

Несколько дней назад вертолет спортсмена разбился. На борту находились баскетболист с дочерью и еще 7 человек.

Соглашение Эриксена с "Интером" рассчитано до лета 2024 года.

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