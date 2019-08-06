Эриксен готов перейти в "Манчестер Юнайтед"

Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Independent.

По сведениям издания, футболист готов рассмотреть предложение манкунианцев. Изначально хавбек не собирался переходить в "МЮ", так как им интересовался "Реал". Но мадридский клуб, по всей видимости, не намерен покупать Эриксена, поэтому он согласен провести переговоры с "Манчестер Юнайтед".

Контракт 28-летнего Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года и стороны не договорились о продлении соглашения по финансовым причинам.

Не пропустите: Лукаку объявил бойкот "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru