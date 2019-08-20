Эриксен готов перейти в три клуба

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Эриксен готов перейти в три клуба

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен определился с приоритетными местами продолжения карьеры.

Как сообщает ESPN, звёздный датчанин готов перейти в "Реал", "Барселону" или "Ювентус".

Проблема в том, что ни один из вышеупомянутых клубов не проявляет предметного интереса к 27-летнему футболисту.

Несмотря на это, Эриксен твёрдо намерен покинуть "Тоттенхэм" этим летом. Его контракт со "шпорами" истекает через год и он не планирует его продлевать.

Не пропустите: "Реал" может купить Эриксена перед закрытием трансферного окна. | http://soccernews.ru
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