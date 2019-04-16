Эриксен хочет перейти в "Реал" вместо "Манчестер Юнайтед"

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Эриксен хочет перейти в "Реал" вместо "Манчестер Юнайтед"
Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед", а предпочитает стать игроком "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист намерен сменить чемпионат. "Тоттенхэм" требует за хавбека 100 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2020 года. Таким образом, через год датчанин сможет уйти бесплатно.

В нынешнем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 42 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 16 голевых передач.

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