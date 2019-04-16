Эриксен хочет перейти в "Реал" вместо "Манчестер Юнайтед"
Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед", а предпочитает стать игроком "Реала", сообщает AS.
По сведениям издания, футболист намерен сменить чемпионат. "Тоттенхэм" требует за хавбека 100 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2020 года. Таким образом, через год датчанин сможет уйти бесплатно.
В нынешнем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 42 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 16 голевых передач.
Не пропустите: СМИ узнали о двух трансферных планах "Реала" на лето. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мостовой: "Когда Месси закончит карьеру - это будет черный день для футбола"
-
"Ливерпуль" готов заплатить 60 миллионов евро за хавбека "Наполи"
-
1
Зидан: "Я могу хоть каждый день говорить, что Бэйл - важный игрок для "Реала"
-
"Бетис" объявил о переходе полузащитника "ПСЖ"
-
Свидетель: "В субботу был матч "Зенит" - "Краснодар", а в воскресенье утром Кокорин и Мамаев были уже в кафе"
-
Президент "Барселоны": "Гризманн нам не звонил"
-
Рамос хранит у себя дома реплику картину "Тайная вечеря", на которой он изображен в роли Иисуса Христа
-
10
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 10 тура
-
Эриксен хочет перейти в "Реал" вместо "Манчестер Юнайтед"
-
Принят закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020
-
Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ
-
Шалимов может возглавить дубль "Спартака"
-
Три европейских топ-клуба поборются за Фернандеша
-
"Кардифф" проинформировал ФИФА, что не собирается платить за трансфер погибшего Салы
-
1
Роналдиньо сделал прогноз на исход противостояния "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
-
СМИ узнали о двух трансферных планах "Реала" на лето
-
Калиниченко: "Даже если Пеле поставить в нападение "Спартака", ничего не изменится"
-
"Милан" близок к покупке лидера "Марселя"
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Коутиньо
-
3
Карвахаль озвучил ближайшие цели "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14