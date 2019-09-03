Эриксен: "Хотел бы управлять своей карьерой, как в Football Manager"
Игрок "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что хотел бы иметь больше свободы в принятие решений о своей карьере. Об этом сообщает The Guardian.
Напомним, в хавбеке был заинтересован мадридский "Реал", однако трансфер так и не состоялся.
"Я бы хотел сам решать, как в игре Football Manager, но это не возможно. Я хотел новый вызов, попробовать свои силы в испанской лиге. Но это футбол, никогда не знаешь, что произойдет", - сказал Эриксен.
В нынешнем сезоне футболист участвовал во всех матчах сезона.
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