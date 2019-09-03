Эриксен: "Хотел бы управлять своей карьерой, как в Football Manager"

Теги кристиан эриксентоттенхэм

Эриксен: "Хотел бы управлять своей карьерой, как в Football Manager"

Игрок "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что хотел бы иметь больше свободы в принятие решений о своей карьере. Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, в хавбеке был заинтересован мадридский "Реал", однако трансфер так и не состоялся.

"Я бы хотел сам решать, как в игре Football Manager, но это не возможно. Я хотел новый вызов, попробовать свои силы в испанской лиге. Но это футбол, никогда не знаешь, что произойдет", - сказал Эриксен.

В нынешнем сезоне футболист участвовал во всех матчах сезона.

А еще: Почеттино сделал заявление касательно будущего Эриксена| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Бартомеу жёстко ответил ПСЖ на выдвинутые требования по трансферу Неймара

СМИ: Бартомеу жёстко ответил ПСЖ на выдвинутые требования по трансферу Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов