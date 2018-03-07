Эриксен и Кейн против Дибалы и Игуаина: стартовые составы "Тоттенхэма" и "Ювентуса"

Стали известны стартовые составы "Тоттенхэма" и "Ювентуса" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер, Санчес, Эриксен, Дайер, Дембеле, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Алекс Сандро, Бенатия, Кьеллини, Хедира, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.

Матч начнется в 22:45 мск. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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