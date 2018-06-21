Эриксен и Муй попали в стартовые составы сборных Дании и Австралии

Стали известны стартовые составы сборных Дании и Австралии, которые сыграют в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

Дания: Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Кристенсен, Шене, Дилэйни, Эриксен, Систо, Йоргенсен, Поульсен.

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич, Круз, Нэббаут.

Матч состоится сегодня, 21 июня и начнется в 15:00 мск.

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