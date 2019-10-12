Эриксен изучает вариант с переходом в "Баварию"

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Германии, сообщает Sport1.de.

По информации источника, звёздного датчанина может подписать "Бавария", которая уже контактировала с игроком.

Сам Эриксен не отвергает вариант с мюнхенским клубом и ждёт конкретных предложений.

Напомним, что на 27-летнего футболиста, который следующим летом станет свободным агентом, также претендуют "Реал", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

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