Эриксен изучает вариант с переходом в "Баварию"
Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Германии, сообщает Sport1.de.
По информации источника, звёздного датчанина может подписать "Бавария", которая уже контактировала с игроком.
Сам Эриксен не отвергает вариант с мюнхенским клубом и ждёт конкретных предложений.
Напомним, что на 27-летнего футболиста, который следующим летом станет свободным агентом, также претендуют "Реал", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
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