Эриксен лишился жилья из-за коронавируса

Датского полузащитника миланского "Интера" Кристиана Эриксена выселили из отеля из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 в Италии, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, гостиница была закрыта из-за карантина. Эриксен перешел в "Интер" из "Тоттенхэма" в зимнее трансферное окно, поэтому еще не успел обзавестись жильем в Милане. В связи с этим руководство миланского клуба было вынуждено в экстренном порядке искать жилье для футболиста. Сейчас игрок переехал на новое место жительства и проведет в карантине две недели.

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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