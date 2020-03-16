Эриксен лишился жилья из-за коронавируса
Датского полузащитника миланского "Интера" Кристиана Эриксена выселили из отеля из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 в Италии, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, гостиница была закрыта из-за карантина. Эриксен перешел в "Интер" из "Тоттенхэма" в зимнее трансферное окно, поэтому еще не успел обзавестись жильем в Милане. В связи с этим руководство миланского клуба было вынуждено в экстренном порядке искать жилье для футболиста. Сейчас игрок переехал на новое место жительства и проведет в карантине две недели.
В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16