Эриксен: "Матч с "Реалом" станет хорошей проверкой для нас"

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Эриксен: "Матч с "Реалом" станет хорошей проверкой для нас"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

"Чтобы играть в Лиге Чемпионов нужен высокий уровень и вера в себя. Думаю, у нас есть оба этих качества, поэтому нам не нужно ничего бояться. Я ещё не побеждал на "Сантьяго Бернабеу", поэтому мне нужно кое-что изменить в своей игре. Матч против "Реала" всегда будет особенным для любого игрока. У них богатая история, поэтому это будет хорошей проверкой для нас" - приводит слова Эриксена Football Espana.

Напомним, что матч "Реал" - "Тоттенхэм" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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